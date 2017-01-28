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Украинскому флагу исполнилось 25 лет

Украинскому флагу исполнилось 25 лет

Киев • УНН

 • 17808 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В этот день 25 лет назад Верховная Рада утвердила сине-желтый флаг государственным флагом Украины, передает УНН.

История украинского флага началась несколько веков назад, но официально утвердили сине-желтый флаг как государственный символ Украины лишь 28 января 1992 года.

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Так, 28 января 1992 года Верховная Рада приняла Постановление "О Государственном флаге Украины", согласно которому было принято: "Утвердить Государственным флагом Украины национальный флаг, представляющий собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух равных по ширине горизонтально расположенных полос: верхней - синего цвета, нижней - желтого цвета, с соотношением ширины флага к его длине 2:3".

Сейчас, как и раньше, все важные события в жизни Украины происходят под сине-желтым флагом.

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