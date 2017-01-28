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Українському прапору виповнилося 25 років

Українському прапору виповнилося 25 років

Київ • УНН

 • 17808 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Цього дня 25 років тому Верховна Рада затвердила синьо-жовтий стяг державним прапором України, передає УНН.

Історія українського прапора розпочалася кілька століть тому, але офіційно затвердили синьо-жовтий стяг як державний символ України лише 28 січня 1992 року.

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Так, 28 січня 1992 року Верховна Рада прийняла Постанову “Про Державний прапор України”, відповідно до якої було прийнято: “Затвердити Державним прапором України національний прапор, що являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої — синього кольору, нижньої — жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3”.

Нині, як і раніше, всі важливі події в житті України, відбуваються під синьо-жовтим стягом.

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