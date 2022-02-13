Украинский защитник оформил первую результативную передачу в сезоне чемпионата Болгарии

Детали

На 23 минуте с передачи Пластуна забил Алекс Сантана, который сделал счет 3:0. Финальный результат матча - 4:0.

Стоит отметить, что для Пластуна это первый ассист в сезоне. Ранее он забил 1 гол в 28 матчах.

Дополнение

"Лудогорець" идет лидером болгарского первенства - 45 очков против 41 у софийского "ЦСКА".

Напомним

Дополнительное время принес "Челси" победу в финале Клубного чемпионата мира.