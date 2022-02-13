Украинский защитник оформил первую результативную передачу в сезоне чемпионата Болгарии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Защитник "Лудогорца" Игорь Пластун принял участие в победе над Ардой в матче четвертого тура чемпионата Болгарии, передает УНН со ссылкой на сайты клубов.
Детали
На 23 минуте с передачи Пластуна забил Алекс Сантана, который сделал счет 3:0. Финальный результат матча - 4:0.
Стоит отметить, что для Пластуна это первый ассист в сезоне. Ранее он забил 1 гол в 28 матчах.
Дополнение
"Лудогорець" идет лидером болгарского первенства - 45 очков против 41 у софийского "ЦСКА".
Напомним
Дополнительное время принес "Челси" победу в финале Клубного чемпионата мира.