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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 61888 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Український захисник оформив першу результативну передачу в сезоні чемпіонату Болгарії

Український захисник оформив першу результативну передачу в сезоні чемпіонату Болгарії

Київ • УНН

 • 16680 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Захисник "Лудогорця" Ігор Пластун взяв участь у перемозі над Ардою у матчі четвертого туру чемпіонату Болгарії, передає УНН з посиланням на сайти клубів.

Деталі

На 23 хвилині з передачі Пластуна забив Алекс Сантана, який зробив рахунок 3:0. Фінальний результат матчу – 4:0.
Варто відзначити, що для Пластуна це перший ассист у сезоні. Раніше він забив 1 гол у 28 матчах.

Доповнення

"Лудогорець" йде лідером болгарської першості – 45 очок проти 41 у софійського "ЦСКА".

Нагадаємо

Додатковий час приніс "Челсі" перемогу у фіналі Клубного чемпіонату світу.

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