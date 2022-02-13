Український захисник оформив першу результативну передачу в сезоні чемпіонату Болгарії

Деталі

На 23 хвилині з передачі Пластуна забив Алекс Сантана, який зробив рахунок 3:0. Фінальний результат матчу – 4:0.

Варто відзначити, що для Пластуна це перший ассист у сезоні. Раніше він забив 1 гол у 28 матчах.

Доповнення

"Лудогорець" йде лідером болгарської першості – 45 очок проти 41 у софійського "ЦСКА".

Нагадаємо

Додатковий час приніс "Челсі" перемогу у фіналі Клубного чемпіонату світу.