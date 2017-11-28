Украинское правительство должно возобновить выплаты ВПЛ - посол США
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. США призвали украинское правительство восстановить социальные выплаты и пенсии для внутренне перемещенных лиц, а также для тех, кто живет на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом во вторник заявила посол США в Украине Мари Йованович на конференции в Киеве, передает УНН.
"Мы считаем, что украинское правительство уже приняло меры, предпринял шаги для оказания помощи перемещенным лицам, но мы также согласны с выводом, что в интересах правительства сделать гораздо больше", - отметила посол.
По ее словам, украинские граждане сделали весомый вклад в помощь ВПЛ интегрироваться в обществе.
"Существует предел того, что может сделать гражданское общество. Я думаю, что именно там вступает правительство. ВПЛ сообщили нам в многочисленных отчетах - их самой большой проблемой является доступ к пенсиям и социальным выплатам", - сказала М.Йованович.
По ее мнению, правительство должно удвоить свои усилия, чтобы помочь ВПЛ для обеспечения мира и спокойствия на территории Донбасса.
"Правительство должно оптимизировать процесс выдачи пенсий и возобновить выплаты, на которые украинцы имеют право. Это включает и перемещенных лиц, которые действительно перемещены, и людей, которые живут на неподконтрольной правительству территории. Это средства, которые люди заработали за десятки лет своей работы", - сказала посол.
Кроме того, по ее словам, правительство должно приложить усилия, чтобы предоставить жилье внутренним переселенцам.
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