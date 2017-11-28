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Український уряд має відновити виплати ВПО - посол США

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. США закликали український уряд відновити соціальні виплати та пенсії для внутрішньо переміщених осіб, а також для тих, хто живе на території окремих районів Донецької та Луганської областей. Про це у вівторок заявила посол США в Україні Марі Йованович на конференції в Києві, передає УНН.

"Ми вважаємо, що український уряд уже вжив заходів, зробив кроки для надання допомоги переміщеним особам, але ми також погоджуємося з висновком, що в інтересах уряду зробити набагато більше", - зазначила посол.

За її словами, українські громадяни зробили вагомий внесок для допомоги ВПО інтегруватися в суспільстві.

"Існує межа того, що може зробити громадянське суспільство. Я думаю, що саме там вступає уряд. ВПО повідомили нам у численних звітах - їхньою найбільшою проблемою є доступ до пенсій та соціальних виплат", - сказала М.Йованович.

На її думку, уряд повинен подвоїти свої зусилля, щоб допомогти ВПО для забезпечення миру та спокою на території Донбасу.

"Уряд має оптимізувати процес видачі пенсій і відновити виплати, на які українці мають право. Це включає і переміщених осіб, які дійсно переміщені, і людей, які живуть на непідконтрольною уряду території. Це кошти, які люди заробили за десятки років своєї роботи", - сказала посол.

Окрім того, за її словами, уряд повинен докласти зусиль, щоб надати житло внутрішнім переселенцям.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві зареєстровано понад 170 тис. ВПО

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