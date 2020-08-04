Украинский центровой пропустил второй подряд поединок "Сакраменто" в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Украинский центровой Алексей Лень пропустил второй подряд поединок "Сакраменто Кингз" (против "Орландо") в восстановленном сезоне НБА, сообщает корреспондент УНН.
Встреча началась с рывка “Мэджик” 7:0. Активные действия Аарона Гордона позволили уйти в отрыв “Орландо” и в дальнейшем, а заброшенный мяч со своей половины с сиреной о завершении первой четверти привело к 18 очков преимущества “Орландо” — 44:26.
В третьей четверти “Мэджик” имели уже более 30 очков преимущества, которые превратились на финише в плюс 16 баллов — 132:116.
Примечательно, что второй матч подряд не играл украинский центровой “Кингс” Алексей Лень.
Добавим, “Кингс” пока не попадают в восемь лучших команд Западной конференции — 28 выигрышей и 38 поражений.