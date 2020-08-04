Український центровий пропустив другий поспіль поєдинок "Сакраменто" в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Український центровий Олексій Лень пропустив другий поспіль поєдинок “Сакраменто Кінгс” (проти “Орландо”) у відновленому сезоні НБА, повідомляє кореспондент УНН.
Зустріч розпочалася із ривку "Меджик" 7:0. Активні дії Аарона Гордона дозволили піти у відрив "Орландо" і надалі, а закинутий м'яч зі своєї половини із сиреною про завершення першої чверті призвело до 18 очок переваги "Орландо" – 44:26.
У третій чверті "Меджик" мали вже більше 30 очок переваги, які перетворилися на фініші в плюс 16 балів – 132:116.
Примітно, що другий матч поспіль не грав український центровий "Кінгс" Олексій Лень.
Додамо, "Кінгс" наразі не потрапляють у вісім кращих команд Західної конференції – 28 виграшів і 38 поразок.