Украинский теннисист стал финалистом соревнований в Египте
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Украинский теннисист Владислав Орлов вышел в финал одиночного разряда на турнире ITF М15 в Шарм-Эль-Шейхе (Египет), передает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Он победил в финале Синтаро Моцизуки — 5:7; 6:1; 6:2. Напомним, в активе харьковчанина два титула этого сорта.
В полуфинале на турнире ITF World Tennis Tour Орлов, сеянный под третьим номером, победил японца Синтаро Мотидзуки — 5:7, 6:1, 6:2.
Также добавим, в финале украинец встретится с Гейсом Брауером из Нидерландов, который победил лидера посева испанца Пабло Уивер-Гонсалеса.