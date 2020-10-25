Український тенісист став фіналістом змагань у Єгипті

Він переміг у фіналі Сінтаро Моцізукі — 5:7; 6:1; 6:2. Нагадаємо, в активі харків’янина два титули цього ґатунку.

У півфіналі на турнірі ITF World Tennis Tour Орлов, посіяний під третім номером, переміг японця Сінтаро Мотідзукі — 5:7, 6:1, 6:2.

Також додамо, у фіналі українець зустрінеться з Гейсом Брауером з Нідерландів, який переміг лідера посіву іспанця Пабло Вівер-Гонсалеса.