Український тенісист став фіналістом змагань у Єгипті
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Український тенісист Владислав Орлов вийшов у фінал одиночного розряду на турнірі ITF М15 у Шарм-Єль-Шейху (Єгипет), передає УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
Він переміг у фіналі Сінтаро Моцізукі — 5:7; 6:1; 6:2. Нагадаємо, в активі харків’янина два титули цього ґатунку.
У півфіналі на турнірі ITF World Tennis Tour Орлов, посіяний під третім номером, переміг японця Сінтаро Мотідзукі — 5:7, 6:1, 6:2.
Також додамо, у фіналі українець зустрінеться з Гейсом Брауером з Нідерландів, який переміг лідера посіву іспанця Пабло Вівер-Гонсалеса.