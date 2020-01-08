Украинский теннисист пробился в четвертьфинал турнира в Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Ведущий теннисист Украины в парном разряде Денис Молчанов начал новый сезон с победы на кортах в австралийском городе Бендиго, информирует УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
В первом круге Молчанов и Мариус Копыл (Румыния) обыграли дуэт Жауме Мунари (Испания) и Эмил Руусувори (Финляндия) — 6:4, 6:7 (6), 10:3.
Сообщается, что соперники провели на корте полтора часа. Молчанов и Копыл выиграли все розыгрыши на своей подаче на решающем тай-брейке и сделали 3 мини-брейка.
Отметим, что в 1/4 финала украинец и румын сыграют против третьих сеяных, пары Ионафан Эрлих/Андрей Василевской.