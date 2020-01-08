Український тенісист пробився у чвертьфінал турніру в Австралії

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Провідний тенісист України у парному розряді Денис Молчанов почав новий сезон із перемоги на кортах в австралійському місті Бендіго, інформує УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".

У першому колі Молчанов і Маріус Копил (Румунія) обіграли дует Жауме Мунарі (Іспанія) і Еміл Руусуворі (Фінляндія) — 6:4, 6:7 (6), 10:3.

Повідомляється, що суперники провели на корті півтори години. Молчанов і Копил виграли всі розіграші на своїй подачі на вирішальному тай-брейку і зробили 3 міні-брейки.

Відзначимо, що в 1/4 фіналу українець і румун зіграють проти третіх сіяних, пари Йонатан Ерліх/Андрій Василевській.

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