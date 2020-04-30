Украинский спортсмен выставил кандидатуру на драфт НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Форвард "Химик" Андрей Войналович выставился на драфт НБА 2020 года. Об этом сообщает официальный сайт лиги, передает УНН.
Вместе с украинцем на драфт НБА-2020 выставили кандидатуры 205 игроков. Из них 163 представляют NCAA, а 42 являются международными проспектами.
21-летний форвард "Химика" в среднем набирал 7,9 очка, делал 4,0 подбора и 1,7 передачи в прошлом сезоне Суперлиги.
Отметим, что Войналович в 2019 году стал одним из лучших игроков молодежной сборной Украины на молодежном Евробаскете.
Напомним, что на драфте-2018 НБА выбрали двух украинцев.