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Український спортсмен виставив кандидатуру на драфт НБА

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Форвард южненського "Хіміка" Андрій Войналович виставився на драфт НБА-2020 року. Про це повідомляє офіційний сайт ліги, передає УНН.

Разом із українцем на драфт НБА-2020 виставили кандидатури 205 гравців. З них 163 представляють NCAA, а 42 є міжнародними проспектами.

21-річний форвард "Хіміка" в середньому набирав 7,9 очка, робив 4,0 підбирання і 1,7 передачі в минулому сезоні Суперліги.

Відзначимо, що Войналович в 2019 році став одним з найкращих гравців молодіжної збірної України на молодіжному Євробаскеті.

Нагадаємо, що на драфті-2018 НБА було обрано двох українців.

Українські Національні Новини

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