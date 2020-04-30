Український спортсмен виставив кандидатуру на драфт НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Форвард южненського "Хіміка" Андрій Войналович виставився на драфт НБА-2020 року. Про це повідомляє офіційний сайт ліги, передає УНН.
Разом із українцем на драфт НБА-2020 виставили кандидатури 205 гравців. З них 163 представляють NCAA, а 42 є міжнародними проспектами.
21-річний форвард "Хіміка" в середньому набирав 7,9 очка, робив 4,0 підбирання і 1,7 передачі в минулому сезоні Суперліги.
Відзначимо, що Войналович в 2019 році став одним з найкращих гравців молодіжної збірної України на молодіжному Євробаскеті.
Нагадаємо, що на драфті-2018 НБА було обрано двох українців.