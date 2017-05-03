Украинский скрипач записал в "Евровидению" кавер песни "Распрягайте, хлопцы, коней"

"Идея создать такую ​​композицию и представить ее в исполнении такого уникального оркестра возникла уже давно. Но воплотить ее мы решили именно сейчас, накануне события европейского или даже мирового масштаба. Центром ее станет наш цветущий Киев, благодаря нашей любимой Джамале. Ведь быть столицей Евровидения нам выпадает не так часто. Мы любим свою страну, свою культуру, свою песню. Нам есть чем гордиться, мы имеем такую ​​замечательную талантливую молодежь", - рассказал артист.

Напомним, сайт фанов Евровидения опубликовал "гид по выживанию в Украине" для туристов.