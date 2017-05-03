Український скрипаль записав до “Євробачення” кавер пісні “Розпрягайте, хлопці, коней”
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Спеціально до Євробачення відомий скрипаль Святослав Кондратів та його оркестр зняли музичне відео на кавер до запальної української пісні “Розпрягайте, хлопці, коней”, повідомляє УНН.
“Ідея створити таку композицію і представити її у виконанні такого унікального оркестру виникла вже давно. Але втілити її ми вирішили саме зараз, напередодні події європейського, або навіть світового масштабу. Центром її стане наш квітучий Київ, завдячуючи нашій улюбленій Джамалі. Адже бути столицею Євробачення нам випадає не так часто. Ми любимо свою країну, свою культуру, свою пісню. Нам є чим пишатися, ми маємо таку чудову талановиту молодь”, — розповів артист.
Нагадаємо, сайт фанів Євробачення опублікував "гід з виживання в Україні" для туристів.