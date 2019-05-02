Украинский школьник получил "бронзу" на международной конференции молодых ученых

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108548 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112547 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115225 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116019 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 145108 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115686 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140471 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145004 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130384 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130402 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Украинский школьник получил "бронзу" на международной конференции молодых ученых

Украинский школьник получил "бронзу" на международной конференции молодых ученых

Киев  •  УНН

 • 5062 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Украинский школьник получил бронзовую награду на международной конференции молодых ученых в Малайзии. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Днепропетровской облгосадминистрации, передает УНН.

Так, одним из лучших знатоков информатики на международной конференции молодых ученых ICYS-2019 стал воспитанник Днепропетровского отделения Малой академии наук Михаил Ветлужских - за свою разработку он получил бронзовую медаль.

По словам директора Днепропетровского отделения Малой академии наук Натальи Тягло, на нынешней конференции ICYS приняли участие два юных ученых с Днепропетровской области - Михаил Ветлужских, который завоевал бронзовую медаль в категории "Информатика", и Владислав Морозов, получивший специальную награду по физике.

Отмечается, что 11-классник Михаил Ветлужских учится в Днепровском лицее информационных технологий. На конференции парень представил свой исследовательский проект - программу, которая может переводить код с одного языка программирования на другой.

Добавим, конференция ICYS-2019 - ежегодные соревнования молодых ученых. В этом году в Малайзии Украину представляли 8 участников - воспитанники Малой академии наук. Ученики получили 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Всего в конференции приняли участие ребята 14-18 лет из 32 стран мира.

Напомним, украинские школьники получили два "золота" на Международной олимпиаде по экологии.

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