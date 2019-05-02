Украинский школьник получил "бронзу" на международной конференции молодых ученых
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Украинский школьник получил бронзовую награду на международной конференции молодых ученых в Малайзии. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Днепропетровской облгосадминистрации, передает УНН.
Так, одним из лучших знатоков информатики на международной конференции молодых ученых ICYS-2019 стал воспитанник Днепропетровского отделения Малой академии наук Михаил Ветлужских - за свою разработку он получил бронзовую медаль.
По словам директора Днепропетровского отделения Малой академии наук Натальи Тягло, на нынешней конференции ICYS приняли участие два юных ученых с Днепропетровской области - Михаил Ветлужских, который завоевал бронзовую медаль в категории "Информатика", и Владислав Морозов, получивший специальную награду по физике.
Отмечается, что 11-классник Михаил Ветлужских учится в Днепровском лицее информационных технологий. На конференции парень представил свой исследовательский проект - программу, которая может переводить код с одного языка программирования на другой.
Добавим, конференция ICYS-2019 - ежегодные соревнования молодых ученых. В этом году в Малайзии Украину представляли 8 участников - воспитанники Малой академии наук. Ученики получили 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Всего в конференции приняли участие ребята 14-18 лет из 32 стран мира.
Напомним, украинские школьники получили два "золота" на Международной олимпиаде по экологии.