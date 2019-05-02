Український школяр отримав "бронзу" на міжнародній конференції молодих вчених
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Український школяр отримав бронзову нагороду на міжнародній конференції молодих вчених у Малайзії. Про це повідомили в Департаменті освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, передає УНН.
Так, одним з найкращих знавців інформатики на міжнародній конференції молодих вчених ICYS-2019 став вихованець Дніпропетровського відділення Малої академії наук Михайло Ветлужських – за свою розробку він отримав бронзову медаль.
За словами директора Дніпропетровського відділення Малої академії наук Наталі Тягло, на цьогорічній конференції ICYS взяли участь два юні науковці Дніпропетровщини – Михайло Ветлужських, який виборов бронзову медаль у категорії "Інформатика", та Владислав Морозов, який отримав спеціальну відзнаку з фізики.
Зазначається, що 11-класник Михайло Ветлужських навчається у Дніпровському ліцеї інформаційних технологій. На конференції хлопець представив свій дослідницький проект – програму, яка може перекладати код з однієї мови програмування на іншу.
Додамо, конференція ICYS-2019 – щорічні змагання молодих науковців. Цього року у Малайзії Україну представляли 8 учасників – вихованці Малої академії наук. Учні здобули 1 золоту, 2 срібні та 2 бронзові медалі. Загалом у конференції взяли участь хлопці та дівчата 14-18 років з 32 країн світу.
Нагадаємо, українські школярі здобули два “золота” на Міжнародній олімпіаді з екології.