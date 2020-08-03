Украинский нападающий перешел в стан российского футбольного клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Участник Российской футбольной премьер-лиги "Тамбов" подписал контракт с украинским форвардом Виталием Балашовым, сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт клуба.
Клуб усилился тремя новичками, среди которых оказался и Балашов. Условия контракта не разглашаются.
"Тамбов" завершил сезон РФПЛ на последнем спасительном месте от вылета - 14-м. Команда получила 31 пункт в 30-ти матчах.
Отметим, что 29-летний уроженец Одессы Балашов выступал за юниорские и молодежную сборные Украины. Также в его активе выступления за украинские "Черноморец", "Говерлу", "Олимпик" и польскую "Вислу", белорусский "Ислочь".
Как сообщал УНН, ранее украинский защитник Олег Кожемякин стал игроком российского "Ротора", который будет выступать в РФПЛ.