Український нападник перейшов у стан російського футбольного клубу

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Учасник Російської футбольної прем'єр-ліги "Тамбов" підписав контракт з українським форвардом Віталієм Балашовим, повідомляє УНН із посиланням на Twitter-акаунт клубу.

Клуб підсилився трьома новачками, серед яких опинився і Балашов. Умови контракту не розголошуються.

"Тамбов" завершив сезон РФПЛ на останньому рятівному місці від вильоту – 14-му. Команда здобула 31 пункт в 30-ти матчах.

Зауважимо, що 29-річний уродженець Одеси Балашов виступав за юніорські та молодіжну збірні України. Також в його активі виступи за українські "Чорноморець", "Говерлу", "Олімпік" і польську "Віслу", білоруський "Іслочь".

Як повідомляв УНН, раніше український захисник Олег Кожем'якін став гравцем російського "Ротора", який виступатиме у РФПЛ.

Українські Національні Новини

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