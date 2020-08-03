Український нападник перейшов у стан російського футбольного клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Учасник Російської футбольної прем'єр-ліги "Тамбов" підписав контракт з українським форвардом Віталієм Балашовим, повідомляє УНН із посиланням на Twitter-акаунт клубу.
Клуб підсилився трьома новачками, серед яких опинився і Балашов. Умови контракту не розголошуються.
"Тамбов" завершив сезон РФПЛ на останньому рятівному місці від вильоту – 14-му. Команда здобула 31 пункт в 30-ти матчах.
Зауважимо, що 29-річний уродженець Одеси Балашов виступав за юніорські та молодіжну збірні України. Також в його активі виступи за українські "Чорноморець", "Говерлу", "Олімпік" і польську "Віслу", білоруський "Іслочь".
Як повідомляв УНН, раніше український захисник Олег Кожем'якін став гравцем російського "Ротора", який виступатиме у РФПЛ.