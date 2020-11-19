Украинский клуб завоевал вторую победу подряд в гандбольной Лиге чемпионов

В первой половине большую часть времени в несколько мячей в счете предшествовали хозяева, но на перерыв команды ушли при ничей 13:13.

В середине второй половины “Мотор” вырвался вперед и держал преимущество в 1-2 мяча и довел игру до выигрышного результата — 24:23.

Самыми результативными в украинской команде стали Дмитрий Горига и Айденас Малашинскас — по 5 голов, в Орбовича и Пуховского по 4 мяча.

Добавим, вторая подряд победа после 3-х подряд проигрышей позволила “Мотору” получить 4 очка и подняться на 5-ю строчку группы В в которой выступают 8-м команд. В следующей игре 26 ноября “Мотор” будет принимать “Загреб”.