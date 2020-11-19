Український клуб завоював другу перемогу поспіль в гандбольній Лізі чемпіонів

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Запорізький ГК "Мотор" вийшов переможцем з гостьового поєдинку групової стадії Ліги чемпіонів із "Загребом", передає кореспондент УНН.

У першій половині більшість часу в кілька м’ячів у рахунку передували господарі, але на перерву команди пішли за нічий 13:13.

В середині другої половини “Мотор” вирвався вперед та тримав перевагу в 1-2 м’ячі та довів гру до виграшного результату — 24:23.

Найрезультативнішими в українській команді стали Дмитро Горіга та Айденас Малашінскас — по 5 голів, у Орбовіча та Пуховського по 4 м’ячі.

Додамо, друга поспіль перемога після 3-х поспіль програшів дозволила “Мотору” здобути 4 очки та піднятися на 5-й рядок групи В в якій виступають 8-м команд. У наступній грі 26 листопада “Мотор” прийматиме “Загреб”.

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