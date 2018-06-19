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Украинский клуб впервые в истории будет выступать в элитной группе гандбольной ЛЧ

Украинский клуб впервые в истории будет выступать в элитной группе гандбольной ЛЧ

Киев  •  УНН

 • 10431 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Запорожский “Мотор” завоевал право выступить в одной из элитных групп будущего сезона Лиги чемпионов по гандболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований и страницу клуба в Facebook.

Предыдущие три сезона украинский клуб выступал в низших по классу группах С и D, но выходил в плей-офф турнира.

Кроме запорожского клуба в группах А и В будут играть:

"Пари Сен-Жермен" (Франция), "Вардар" (Македония), "Виве" (Польша), "Пик" (Венгрия), "Фленсбург" (Германия), "Барселона" (Испания), "Скьерн" (Дания), БГК им.Мешкова (Беларусь), "Загреб" (Хорватия), "Кристианстад" (Швеция), "Целе" (Словения), "Райн Левен" (Германия), "Веспрем" (Венгрия), "Нант "(Франция) и "Монпелье" (Франция).

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Стоит отметить, что победители групп А и В направления пройдут в четвертьфинал соревнований, а команды, занявшие со 2-й по 6-ю позиции, будут бороться в 1/8 финала.

Добавим также, в прошлом сезоне "Мотор" вылетел в 1/16 финала Лиги чемпионов от "Скьерн". Чемпионом стал "Монпелье".

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