Український клуб вперше в історії виступатиме в елітній групі гандбольної ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Запорізький "Мотор" виборов право виступити в одній із елітних груп майбутнього сезону Ліги чемпіонів з гандболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань і сторінку клубу у Facebook.
Попередні три сезони український клуб виступав у нижчих за класом групах С і D, але виходив в плей-оф турніру.
Окрім запорізького клубу в групах А і В будуть грати:
"Парі Сен-Жермен" (Франція), "Вардар" (Македонія), "Віве" (Польща), "Пік" (Угорщина), "Фленсбург" (Німеччина), "Барселона" (Іспанія), "Ск'єрн" (Данія), БГК ім.Мєшкова (Білорусь), "Загреб" (Хорватія), "Крістіанстад" (Швеція), "Целє" (Словенія), "Райн Левен" (Німеччина), "Веспрем" (Угорщина), "Нант" (Франція) і "Монпельє" (Франція).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стали відомими фіналісти Кубку України з гандболу
Варто зазначити, що переможці груп А і В напряму пройдуть до чвертьфіналу змагань, а команди, які посядуть з 2-ї по 6-ту позиції, боротимуться у 1/8 фіналу.
Додамо також, у попередньому сезоні "Мотор" вилетів в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів від "Ск'єрна". Чемпіоном став "Монпельє".