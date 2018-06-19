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Український клуб вперше в історії виступатиме в елітній групі гандбольної ЛЧ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Запорізький "Мотор" виборов право виступити в одній із елітних груп майбутнього сезону Ліги чемпіонів з гандболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань і сторінку клубу у Facebook.

Попередні три сезони український клуб виступав у нижчих за класом групах С і D, але виходив в плей-оф турніру.

Окрім запорізького клубу в групах А і В будуть грати:

"Парі Сен-Жермен" (Франція), "Вардар" (Македонія), "Віве" (Польща), "Пік" (Угорщина), "Фленсбург" (Німеччина), "Барселона" (Іспанія), "Ск'єрн" (Данія), БГК ім.Мєшкова (Білорусь), "Загреб" (Хорватія), "Крістіанстад" (Швеція), "Целє" (Словенія), "Райн Левен" (Німеччина), "Веспрем" (Угорщина), "Нант" (Франція) і "Монпельє" (Франція).

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Варто зазначити, що переможці груп А і В напряму пройдуть до чвертьфіналу змагань, а команди, які посядуть з 2-ї по 6-ту позиції, боротимуться у 1/8 фіналу.

Додамо також, у попередньому сезоні "Мотор" вилетів в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів від "Ск'єрна". Чемпіоном став "Монпельє".

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