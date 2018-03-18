Украинский клуб вышел в полуфинал Балтийской гандбольной лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Клайпеде состоялся второй четвертьфинальный поединок Балтийской гандбольной лиги с участием украинского клуба “ZTR” и литовской “Клайпеды”, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу “ZTR”.
Запорожский клуб праздновал победу 32:27 и благодаря еще одному успешному результате в первой игре — 29:28, получил пропуск в 1/2 финала.
Статисткиа “ZTR”: Крючков (1 гол), Акименко (9), Ганчев (2), Тиль (4), Звездов (1), Бурзак (5), Артеменко (6) Карамышев (3), Исанчук, Константинов (1); Деревянкин, Северин, Стрельников, Щербак.
“Мы весь матч вели в счете и контролировали игру. Однако, все равно сказалась наша, так сказать, болезнь. Ведем 5-6 мячей и не можем увеличить разрыв в счете, чтобы сделать более спокойную игру. Начинаем отпускать соперника. Смысла в том, чтобы кого-то менять, не было. Ребята выстояли и победили”, - подчеркнул наставник" ZTR “Виталий Нат.
Заметим, что в полуфинал также пробился финский “Риихимаен Кокс”, эстонская “Польва Сервит” и белорусский “СКА Минск”.