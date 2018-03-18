Український клуб вийшов у півфінал Балтійської гандбольної ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Клайпеді відбувся другий чвертьфінальний поєдинок Балтійської гандбольної ліги за участі українського клубу “ЗТР” та литовської “Клайпеди”, інформує УНН з посиланням на прес-службу “ЗТР”.
Запорізький клуб святкував перемогу 32:27 і завдяки ще одному успішному результаті у першій грі — 29:28, одержав перепустку до 1/2 фіналу.
Статисткиа “ЗТР”: Крючков (1 гол), Акименко (9), Ганчев (2), Тільте (4), Звездов (1), Бурзак (5), Артеменко (6); Карамишев (3), Ісанчук, Константинов (1); Деревянкин, Северин, Стрельников, Щербак.
“Ми весь матч вели в рахунку і контролювали гру. Однак, все одно позначилася наша, так би мовити, хвороба. Ведемо 5-6 м’ячів і не можемо збільшити розрив у рахунку, щоб зробити більш спокійну гру. Починаємо відпускати суперника. Сенсу в тому, щоб когось міняти, не було. Хлопці вистояли і перемогли”, — наголосив наставник “ЗТР” Віталій Нат.
Зауважимо, що до півфіналу також пробився фінський “Рііхімаен Кокс”, естонська “Польва Сервіті” і білоруський “СКА Мінськ”.