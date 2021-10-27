Украинской общине в Польше откроют новое генконсульство
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Генеральное консульство Украины откроется в польском городе Вроцлав. Об этом заявил на брифинге в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.
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“В прошлом году я посетил Польшу и пообещал украинской общине открыть Генеральное консульство Украины в городе Вроцлав. Мы шаг за шагом воплощаем это обещание и уже вышли на финишную прямую. Завтра, 28 октября, посол Украины в Польше и президент Вроцлава подпишут официальный договор о передаче в пользование помещения для генконсульства”, — сказал Кулеба.
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По словам министра, руководитель учреждения уже назначен. До конца года генконсульство приступит к полноценной работе в интересах украинских граждан и компаний, пообещал дипломат.
Добавим
В последнее время “сеть” генконсульств Украины за границей расширяют. Так, ранее в этом году посол Оксана Маркарова подписала соглашение на аренду помещения, где будет официально располагаться новое зарубежное дипломатическое учреждение Украины в США — генконсульство в городе Хьюстон, штат Техас.