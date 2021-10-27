Українській громаді у Польщі відкриють нове генконсульство

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“Минулого року я відвідав Польщу і пообіцяв українській громаді відкрити Генеральне консульство України у місті Вроцлав. Ми крок за кроком втілюємо цю обіцянку і вже вийшли на фінішну пряму. Завтра, 28 жовтня, посол України в Польщі та президент міста Вроцлав підпишуть офіційний договір про передачу у користування приміщення для генконсульства”, - сказав Кулеба.

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Зі слів міністра, керівник установи вже призначений. До кінця року генконсульство розпочне повноцінну роботу в інтересах українських громадян та компаній, пообіцяв дипломат.

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Останнім часом "мережу" генконсульств України за кордоном розширюют. Так, раніше цього року посол Оксана Маркарова підписала угоду на оренду приміщення, де офіційно розташовуватиметься нова закордонна дипломатична установа України в США - генконсульство у місті Х'юстон, штат Техас.