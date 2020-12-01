Украинский футбольный клуб распустил команду

Позитив и радость от победы “Горняка-Спорт” в последнем матче этого года сменились печальной новостью — дальнейшее участие команды “Горняк-Спорт” в чемпионате Украины в Первой лиге под большим вопросом.

После длительного пути из Ивано-Франковска и отдыха президент ФК “Горняк-Спорт” Петр Каплун на собрании с тренерским штабом и игроками команды сообщил, что клуб не получил финансирования на вторую часть чемпионата и участие “Горняка-Спорт” в следующем году под угрозой.

После собрания игрокам были выданы все документы и они получили статус “свободных” агентов, расформирован тренерский штаб команды, представители которого также получили документы и прекратили сотрудничество с клубом.

Добавим также, команда после 15 сыгранных матча занимает 4-е место в Первой лиге с 26 очками.