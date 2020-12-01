Український футбольний клуб розпустив команду

Позитив та радість від перемоги “Гірника-Спорт” в останньому матчі цього року змінився сумною новиною — подальша участь команди “Гірник-Спорт” у чемпіонаті України у Першій лізі під великим питанням.

Після тривалого шляху із Івано-Франківська і відпочинку президент ФК “Гірник-Спорт” Петро Каплун на зібранні з тренерським штабом та гравцями команди повідомив, що клуб не отримав фінансування на другу частину чемпіонату і участь “Гірника-Спорт” у наступному році під загрозою.

Після зібрання гравцям були видані усі документи і вони отримали статус “вільних” агентів, розформовано тренерський штаб команди, представники якого також отримали документи і припинили співпрацю із клубом.

Додамо також, команда після 15 зіграних матчі посідає 4-те місце в Першій лізі із 26 очками.