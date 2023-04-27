Украинский фильм попал в конкурс короткометражек Каннского кинофестиваля
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Фильм украинского и польского режиссеров "Как это было" попал в конкурс короткометражек Каннского кинофестиваля. Об этом пишет УНН со ссылкой на Госкино.
Детали
Как сообщают в Госкино, мировая премьєра короткометражной польско-украинской драмы украинского режиссера Анастасии Солоневич и польского режиссера Дамьяна Коцура "Как это было" состоится в главном конкурсе короткометражных фильмов 76-го Каннского кинофестиваля, который будет проходить с 16 по 27 мая 2023 года.
В этом году это единственный фильм, представляющий Украину на Каннском кинофестивале.
События фильма происходят зимой 2023 года в Киеве. По сюжету, главная героиня Лера почти год живет в Берлине после начала полномасштабной войны в Украине, однако не чувствует себя там хорошо и принимает импульсивное решение поехать в Киев впервые за все время войны.
По дороге в Киев она узнает, что ее семья не в украинской столице и приедет только на следующий день. Поэтому героиня встречает своего друга Кирилла, с которым проводит день, как когда-то до войны. Утром Лера встречает свою маму и сестру, и наконец чувствует себя дома. Но все еще сомневается, останется ли она в Киеве или поедет обратно в Берлин.
Отмечается, что съемки проходили в Киеве и Берлине в январе 2023 года. Фильм создан и профинансирован продакшном “Exa studio”.
Роли в фильме исполнили Валерия Березовская, Кирилл Земляной. Авторы сценария и режиссеры — Анастасия Солоневич и Дамьян Коцур. Продюсер фильма — Пиотр Стечек.
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