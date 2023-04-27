Український фільм потрапив до конкурсу короткометражок Каннського кінофестивалю
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Фільм українського та польського режисерів "Як це було" потрапив до конкурсу короткометражок Каннського кінофестивалю. Про це пише УНН з посиланням на Держкіно.
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Як повідомляють у Держкіно, світова прем’єра короткометражної польсько-української драми української режисерки Анастасії Солоневич і польського режисера Дам’яна Коцура "Як це було" відбудеться у головному конкурсі короткометражних фільмів 76-го Каннського кінофестивалю, який проходитиме з 16 до 27 травня 2023 року.
Цьогоріч це єдиний фільм, що представляє Україну на Каннському кінофестивалі.
Події фільму відбуваються взимку 2023 року у Києві. За сюжетом, головна героїня Лера майже рік живе в Берліні після початку повномасштабної війни в Україні, однак не почувається там добре й ухвалює імпульсивне рішення поїхати до Києва вперше за весь час війни.
Дорогою до Києва вона дізнається, що її родина не в українській столиці та приїде лише наступного дня. Тому героїня зустрічає свого друга Кирила, з яким проводить день, як колись до війни. Вранці Лера зустрічає свою маму і сестру, і нарешті відчуває себе вдома. Але все ще сумнівається, чи залишиться вона у Києві, чи поїде назад у Берлін.
Зазначається, що зйомки проходили у Києві та Берліні в січні 2023 року. Фільм створено та профінансовано продакшном “Exa studio”.
Ролі у фільмі виконали Валерія Березовська, Кирило Земляний. Автори сценарію та режисери — Анастасія Солоневич та Дам’ян Коцур. Продюсер фільму — Піотр Стечек.
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