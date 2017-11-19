Украинский дуэт стал призером международного турнира по фигурному катанию
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Танцевальная пара Александра Назарова/Максим Никитин вошла в тройку призеров после исполнения произвольной программы на турнире серии "Челленджер" Warsaw Cup, который проходит в столице Польши. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации фигурного катания Украины.
После выполнения короткого танца украинцы были третьими (61,82), а прокат произвольного позволил им удержать данное место - 151.30 баллов. Один балл фигуристы потеряли из-за падения партнера во время выполнения поддержки. В этом сегменте Назарова/Никитин заняли пятое место.
Победителями восьмого по счету этапа "Челленджера" в спортивных танцах на льду стали россияне Бетина Попова/Сергей Мозгов с суммой баллов 164,07. На вторую ступеньку пьедестала поднялись Лоррейн Макнамара/Куинн Карпентер (США) - 160,51.
Заметим, что международный турнир "Warsaw Cup" входит в серию "Челленджер" и является его восьмым этапом. Соревнования проходят в мужском и женском одиночном катании, спортивных танцах на льду и парном катании.
Добавим также, в серии "Челленджер" осталось провести два турнира - 21-26 ноября во Таллинне и 6-9 декабря в Загребе. На обоих этапах будут представлены украинские фигуристы. В частности, в столице Эстонии выступят одиночники Ярослав Паниот и Анна Хниченкова, а также танцевальный дуэт Дарья Попова/Владимир Беликов.
Напомним, что украинцы установили персональный рекорд на этапе Гран-при в Осаке.