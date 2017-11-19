Український дует став призером міжнародного турніру з фігурного катання

Після виконання короткого танцю українці були третіми (61,82), а прокат довільного дозволив їм утримати дане місце - 151.30 балів. Один бал фігуристи втратили через падіння партнера під час виконання підтримки. У цьому сегменті Назарова/Нікітін посіли п'яте місце.

Переможцями восьмого за ліком етапу "Челленджера" у спортивних танцях на льоду стали росіяни Бетіна Попова/Сергій Мозгов із сумою балів 164,07. На другу сходинку п’єдесталу піднялися Лоррейн Макнамара/Квінн Карпентер (США) – 160,51.

Зауважимо, що міжнародний турнір "Warsaw Cup" входить до серії "Челленджер" і є його восьмим етапом. Змагання проходять у чоловічому та жіночому одиночному катанні, спортивних танцях на льоду та парному катанні.

Додамо також, у серії "Челленджер" залишилося провести два турніри – 21-26 листопада у Таллінні та 6-9 грудня у Загребі. На обох етапах будуть представлені українські фігуристи. Зокрема, у столиці Естонії виступлять одиночники Ярослав Паніот та Анна Хниченкова, а також танцювальний дует Дар'я Попова/Володимир Бєліков.

Нагадаємо, що українці встановили персональний рекорд на етапі Гран-прі в Осаці.