Украинский бренд победил в конкурсе маркетинг-революционеров

Как отмечается, Х-Ray Marketing Award - это ежегодная премия, где лучшие маркетинг-команды и кампании Украины определяются путем голосования. В этом году шорт-лист был сформирован на основе наиболее популярных материалов и самых громких и заметных кампаний, запущенных в прошлом году.

Голосование-2018 происходило следующим номинациям: "Коммуникационная стратегия года", "Открытие года", "Ребрендинг года", "Провал года", "Блиц года", "Неоднозначность года", "Маркетинг-директор года", "СЕО / владелец бизнеса, ориентированный на маркетинг".

Как отметила глава Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина Роксолана Стадник, "Ukraine Now - это успешная компания по популяризации Украины, которую высоко оценивают эксперты как в Украине, так и за рубежом". Она убеждена, что впереди у бренда еще много новых побед.

Как сообщается, ранее бренд Украины Ukraine Now получил одну из самых престижных премий в области дизайна - Red Dot Design Award в категории Corporate Identity.

Напомним, в сентябре 2018 года Кабмин утвердил бренд-бук "Ukraine Now".