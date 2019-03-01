Український бренд переміг у конкурсі маркетинг-революціонерів

Як зазначається, Х-Ray Marketing Award – це щорічна премія, де кращі маркетинг-команди та кампанії України визначаються шляхом голосування. Цього року шорт-лист був сформований на основі найбільш популярних матеріалів і найгучніших та помітних кампаній, запущених минулого року.

Голосування-2018 відбувалося в такий номінаціях: "Комунікаційна стратегія року", "Відкриття року", "Ребрендинг року", "Провал року", "Бліц року", "Неоднозначність року", "Маркетинг-директор року", "СЕО / власник бізнесу, орієнтований на маркетинг".

Як зазначила очільник Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну Роксолана Стадник, "Ukraine Now – це успішна компанія з популяризації України, яку високо оцінюють експерти як в Україні, так і за кордоном". Вона переконана, що попереду у бренда ще багато нових перемог.

Як повідомляється, раніше бренд України Ukraine Now отримав одну з найбільш престижних премій у сфері дизайну - Red Dot Design Award у категорії Corporate Identity.

Нагадаємо, у вересні 2018 року Кабмін затвердив бренд-бук "Ukraine Now".