Украинский баскетболист установил уникальный рекорд в США

В пяти стартовых матчах сезона Михайлюк набрал 94 очка, допустив при этом лишь две потери. Украинец стал первым в NCAA, кому удалось набрать более 90 очков, допустив при этом менее четырех потерь.

“Раньше я делал много неправильных действий. Я просто отдавал передачи в места большого скопления игроков, пытался сделать пасы не глядя. После четырех лет работы с Биллом Селф я узнал, что такие действия лишние и неэффективны. Я стал ценить мяч. Например, я больше не делаю авантюрные передачи через всю площадку. Я стал более рациональным”, — рассказал Михайлюк.

Отметим, что Михайлюк начинал выступления на профессиональном уровне в “Черкасских обезьянах”.

Как сообщал УНН, Михайлюк оформил самый результативный матч в карьере NCAA.