Український баскетболіст встановив унікальний рекорд в США

У п’яти стартових матчах сезону Михайлюк набрав 94 очка, допустивши при цьому лише дві втрати. Українець став першим у NCAA, кому вдалося набрати понад 90 очок, допустивши при цьому менше чотирьох втрат.

“Раніше я робив багато неправильних дій. Я просто віддавав передачі в місця великого скупчення гравців, намагався зробити паси не дивлячись. Після чотирьох років роботи з Біллом Селф я дізнався, що такі дії зайві і неефективні. Я став цінувати м’яч. Наприклад, я більше не вчиняю авантюрні передачі через весь майданчик. Я став раціональнішим”, — розповів Михайлюк.

Відзначимо, що Михайлюк розпочинав виступи на професійному рівні в “Черкаських Мавпах”.

Як повідомляв УНН, Михайлюк оформив найрезультативніший матч в кар’єрі NCAA.