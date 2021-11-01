Украинский баскетболист стал самым результативным игроком матча испанской команды

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29-летний украинец стал самым результативным игроком в составе его команды и помог ей одержать уже шестую победу в сезоне 2021/2022 испанского чемпионата АСВ, которая еще стала третьей подряд. Встреча завершилась со счетом 79:76 в пользу “Гран-Канарии”.

Украинский баскетболист провел на паркете около 25 минут, за которые он набрал 13 очков, сделал 2 результативные передачи и 5 подборов, а также 1 блок-шот. При этом он понес 2-х потерь и получил 2 фола.

Дополнение

После восьми игр чемпионата Испании Гран-Канария Пустового идет на третьем месте в турнирной таблице. В ее активе — 6 побед и 2 поражения. Впереди идут “Реал” и “Барселона”.