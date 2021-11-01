Український баскетболіст став найрезультативнішим гравцем матчу іспанської команди

Деталі

29-річний українець став найрезультативнішим гравцем у складі його команди та допоміг їй здобути вже шосту перемогу в сезоні 2021/2022 іспанського чемпіонату АСВ, яка ще й стала третьою поспіль. Зустріч завершилась із рахунком 79:76 на користь “Гран-Канарії”.

Український баскетболіст провів на паркеті близько 25-ти хвилин, за які він набрав 13 очок, зробив 2 результативні передачі та 5 підбирань, а також 1 блок-шот. При цьому він зазнав 2-х втрат і отримав 2 фоли.

Доповнення

Після восьми ігор чемпіонату Іспанії “Гран-Канарія” Пустового іде на третьому місці в турнірній таблиці. У її активі — 6 перемог і 2 поразки. Попереду йдуть “Реал” і “Барселона”.