Украинский баскетболист А.Лень набрал 18 очков в матче НБА

Выйдя со скамейки запасных в домашней игре "Санс" против "Портленд Трэйл Блэйзерс", уроженец города Антрацит стал одним из самых результативных баскетболистов первой половины. Сначала А.Лень несколько раз выходил на линию штрафных, ведь визави украинца Мейерс Леонард не мог сдержать нашего соотечественника без нарушений правил. Впоследствии "бигмен" порадовал публику "Токинг Стик Ризот-арена" несколькими слэм-данками, а также исправлял ошибки своих партнеров, добивая мячи в кольцо из вторых попыток.

В следующей части противостояния А.Лень дважды отмечался забитыми бросками с фолом. В итоге наш соотечественник провел самый результативный матч в сезоне - 18 очков (6/10 двухочковые, 6/6 штрафные, 0/1 трехочковые) и сделал 6 подборов, 3 блок-шота и 1 передачу.

Отметим, что игра украинца позволила получить "Санс" первую победу в сезоне - команда по итогам 2 овертаймов вырвала положительный результат 118:115.

Как сообщал УНН, в предыдущей встрече с "Клипперс" А.Лень стал автором 13 очков.