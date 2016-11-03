Український баскетболіст О.Лень набрав 18 очок у матчі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Український центровий "Фінікс Санс" Олексій Лень оновив особистий рекорд результативності в нинішньому сезоні регулярного чемпіонату НБА, передає УНН.
Вийшовши з лави запасних у домашній грі "Санс" проти "Портленд Трейл Блейзерс", уродженець міста Антрацит став одним із найрезультативніших баскетболістів першої половини. Спочатку О.Лень кілька разів виходив на лінію штрафних, адже візаві українця Мейерс Леонард не міг стримати нашого співвітчизника без порушень правил. Згодом "бігмен" порадував публіку "Токінг Стік Різот-арена" кількома слем-данками, а також виправляв помилки своїх партнерів, добиваючи м’ячі у кільце з других спроб.
У наступній частині протистояння О.Лень двічі відзначався забитими кидками з фолом. У підсумку наш співвітчизник провів найрезультативніший матч у сезоні – 18 очок (6/10 двоочкові, 6/6 штрафні, 0/1 триочкові) та зробив 6 підбирань, 3 блок-шоти і 1 передачу.
Зазначимо, що гра українця дозволила здобути "Санс" першу перемогу в сезоні – команда за підсумками 2 овертаймів вирвала позитивний результат 118:115.
Як повідомляв УНН, у попередній зустрічі з "Кліпперс" О.Лень став автором 13 очок.