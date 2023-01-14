Украинские защитники разбили мотострелковое подразделение оккупантов на Луганщине

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“Во время совместной разведки БПЛА пограничников и противотанкистов, было определено расположение вражеского мотострелкового подразделения. Аэроразведка мгновенно передала координаты артиллеристам. Наши защитники отработали по врагу пушечным огнем и артиллерией, были уничтожены вражеские БМП, личный состав и застройки рашистов”, — говорится в сообщении.

Напомним

Председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на Кременском направлении россияне пытаются контратаковать, но безрезультатно. Силам обороны удается продвигаться вперед.