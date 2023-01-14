Українські захисники розбили мотострілковий підрозділ окупантів на Луганщині

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“Під час спільної розвідки БПЛА прикордонників та протитанкістів, було визначено розташування ворожого мотострілкового підрозділу. Аеророзвідка миттєво передала координати артилеристам. Наші захисники відпрацювали по ворогу гарматним вогнем та артилерією, було знищено ворожі БМП, особовий склад та забудови рашистів”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на Кремінському напрямку росіяни намагаються контратакувати, але безрезультатно. Силам оборони вдається просуватися вперед.