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Українські захисники розбили мотострілковий підрозділ окупантів на Луганщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Під час аеророзвідки на Луганщині було знищено ворожі БМП, особовий склад та забудови рашистів. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН.

Українські захисники розбили мотострілковий підрозділ окупантів на Луганщині

Цитата

“Під час спільної розвідки БПЛА прикордонників та протитанкістів, було визначено розташування ворожого мотострілкового підрозділу. Аеророзвідка миттєво передала координати артилеристам. Наші захисники відпрацювали по ворогу гарматним вогнем та артилерією, було знищено ворожі БМП, особовий склад та забудови рашистів”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на Кремінському напрямку росіяни намагаються контратакувати, але безрезультатно. Силам оборони вдається просуватися вперед.

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