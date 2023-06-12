Украинские военные уничтожили российский ударный вертолет Ка-52
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Воины ВСУ уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52, передает УНН со ссылкой на Генштаб.
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"Наши воины уничтожили еще один дорогостоящий вражеский ударный вертолет Ка-52, известный как «Аллигатор».
Слава Украине!" - говорится в сообщении.
Ранее
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 216 180 человек, 3931 танка и сотен единиц военной техники.