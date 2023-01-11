Украинские военные показали, как готовятся к обороне Киева: видео

Детали

На северной границе прошли обучение подразделений из состава группировки сил и средств обороны Киева.

В обстановке, максимально приближенной к боевой, личный состав учился вести разведку и оборонительное сражение, выявлять и уничтожать колонны противника, противодействовать ДРГ.

Кроме этого, во время учений были отработаны вопросы форсирования водного препятствия. Стрелковыми подразделениями отработана тактика контрнаступательных действий для возвращения и содержания стрелковых подразделений и артиллерии.

Дополнение

В Киеве оборудовали мощные фортификационные укрепления. На взводных и ротных опорных пунктах силы обороны обустроили места для укрытия и проживания личного состава. Также установлены длительные огневые постройки для ведения оборонного боя.