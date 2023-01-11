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Українські військові показали, як готуються до оборони Києва: відео

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Українські військові провели навчання на північному кордоні, на яких відпрацювали протидію диверсійно-розвідувальних груп та інші заходи для оборони Києва. Відео публікує у своєму Телеграм-каналі заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк, передає УНН.

Українські військові показали, як готуються до оборони Києва: відео

Деталі

На північному кордоні пройшли навчання підрозділів зі складу угруповання сил і засобів оборони Києва.

В обстановці, максимально наближеній до бойової, особовий склад навчався вести розвідку та оборонний бій, виявляти та знищувати колони противника, протидіяти ДРГ.

Окрім цього, під час навчань були відпрацьовані питання щодо форсування водної перешкоди. Стрілецькими підрозділами відпрацьовано тактику контрнаступальних дій для повернення та утримання стрілецьких підрозділів та артилерії.

Доповнення

У Києві обладнали потужні фортифікаційні укріплення. На взводних та ротних опорних пунктах сили оборони облаштували місця для укриття та проживання особового складу. Також встановлено довготривалі вогневі споруди для ведення оборонного бою.

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