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Украинские военные во время вражеских атак уничтожили 12 боевиков, 17 - ранили

Киев • УНН

 • 9756 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В течение текущих суток российские оккупационные войска на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, четыре обстрела произошли с применением артиллерии и минометов. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил в Facebook, передает УНН.

Украинские военные во время вражеских атак уничтожили 12 боевиков, 17 - ранили

"Российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь артиллерии калибра 122 мм, 120 и 82 мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Железное, Новгородское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Гнутово, Лебединский", - сообщили в штабе.

Во время обстрелов в районах Крымского и Новотошковского враг применил против военнослужащих Объединенных сил 122 мм артиллерию и минометы, отметили в пресс-центре.

"Всего в результате боевых действий погибли пять защитников Украины, еще семеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. В результате ведения ответного огня 12 оккупантов было уничтожено, 17 - ранены (4 мсбр 2 АК - 8 уничтожено, 11 - ранены, 1 мсбр 1 АК - 2 уничтожено, 4 - ранены, 9 ошмсп МП - 2 уничтожено, 2 - ранены)", - говорится в сводке.

Как сообщал УНН, в с. Крымское Луганской области во время выполнения боевого задания погиб львовянин, старший солдат Марьян Владимирович Найда.

Украинские Национальные Новости

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