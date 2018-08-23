Українські військові під час ворожих атак знищили 12 бойовиків, 17 - поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Упродовж поточної доби російські окупаційні війська на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню, чотири обстріли відбулись із застосуванням артилерії та мінометів. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу Об’єднаних сил у Facebook, передає УНН.
“Російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь артилерії калібру 122 мм, 120 і 82 мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцям населених пунктів Кримське, Новотошківське, Залізне, Новгородське, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Гнутове, Лебединське”, — повідомили в штабі.
Під час обстрілів в районах Кримського і Новотошківського ворог застосував проти військовослужбовців Об’єднаних сил 122 мм артилерію та міномети, зазначили в прес-центрі.
“Усього внаслідок бойових дій загинуло п’ятеро захисників України, ще семеро військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. У результаті ведення вогню у відповідь 12 окупантів було знищено, 17 — поранено (4 мсбр 2 АК — 8 знищено, 11 — поранено, 1 мсбр 1 АК — 2 знищено, 4 — поранено, 9 ошмсп мп — 2 знищено, 2 — поранено)”, — йдеться у зведенні.
Як повідомляв УНН, у с. Кримське Луганської області під час виконання бойового завдання загинув львів’янин, старший солдат Мар’ян Володимирович Найда.