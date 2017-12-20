Украинские транспортные компании увеличили объемы перевозок

"В частности, в январе - ноябре 2017 грузооборот предприятий транспорта составил 313,1 млрд тоннокилометров, что на 6,1% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

Объем перевезенных грузов за 11 месяцев 2017 вырос до 579,7 млн тонн. В среднем рост составил 2%, но в разрезе видов транспорта больше возросло перевозки грузов автомобильным (5,4%), трубопроводным (9,4%) и авиационным транспортом (9,8%).

Авиаперевозки заняли передовые позиции и в пассажирских перевозках. Общий рост пассажирских перевозок в Украине за 11 месяцев текущего года в среднем на 0,4%, тогда как именно авиасегмент продемонстрировал рост на 29,7%. В абсолютных цифрах пассажиропоток в авиаотрасли за 11 месяцев вырос до 9,8 млн пассажиров.

Напомним, новый национальный лоукост-авиаперевозчик SkyUp начнет работу в апреле 2018 года.